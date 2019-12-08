Ekin olcay taşbaşı 13 yaşında resim sergisi açtı

BİLSEM öğrencisi Ekin Olcay Taşbaşı (13), 3 yaşından beri çizdiği resimlerle sergi açtı. Güncel Kaynak: DHA
Üstün yetenekli öğrencilerin okuduğu Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) öğrencisi Ekin Olcay Taşbaşı, resim sergisi açtı. Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda düzenlenen 'Kendimi bildim bileli isimli sergide, Taşbaşı 3 yaşından beri çizdiği resimleri sergiledi.
Türkiye'de resme olan ilginin az olduğunu belirten Ekin Olcay Taşbaşı, 'Bu algıyı yenmek istiyorum ve yapabileceğimi düşünüyorum dedi.