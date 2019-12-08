Ekin olcay taşbaşı 13 yaşında resim sergisi açtı

BİLSEM öğrencisi Ekin Olcay Taşbaşı (13), 3 yaşından beri çizdiği resimlerle sergi açtı.

Üstün yetenekli öğrencilerin okuduğu Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) öğrencisi Ekin Olcay Taşbaşı, resim sergisi açtı. Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda düzenlenen 'Kendimi bildim bileli isimli sergide, Taşbaşı 3 yaşından beri çizdiği resimleri sergiledi.

Türkiye'de resme olan ilginin az olduğunu belirten Ekin Olcay Taşbaşı, 'Bu algıyı yenmek istiyorum ve yapabileceğimi düşünüyorum dedi.

Kaynak: DHA