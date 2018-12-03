Ekinci'den 3 Aralık Dünya Engeliler Günü Mesajı

Eyyübiye
Belediye Başkanı Mehmet Ekinci
, 3 Aralık
Dünya Engelliler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle yayımladığı mesajında, engelli vatandaşların her zaman yanında olacaklarını belirtti. Engellilere pozitif ayrımcılık söylemini ilk günden itibaren hayata geçiren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle yayımladığı mesajında, dezavantajlı gruplara yönelik farkındalık çalışmalarının artarak süreceğini ifade etti. Ekinci, "Engelli bireylerimizi topluma kazandırmak ve hayatlarını kolaylaştırabilmek için Eyyübiye Belediyesi olarak seçildiğimiz ilk günden itibaren çalışma yürüttük. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olup, taleplerini anında karşıladık. İlçemiz sınırları içindeki engelli vatandaşlarımızın tekerlekli ve akülü tekerlekli sandalye ihtiyaçlarının neredeyse tamamını karşılamış durumdayız. Vatandaşlarımızın hayatın tüm alanlarında varlık göstermelerine yardımcı olmak adına faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızı da sosyal sorumluluk bilinciyle sürdüreceğimizi ifade ederek, bu gün münasebetiyle herkesi engelli kardeşlerimizin engelsiz yaşam sürdürebilmeleri için destek olmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi - ŞANLIURFA
Eyyübiye,3 Aralık,Ekinci
03 Aralık 2018 Pazartesi 14:49