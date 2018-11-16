Ekinci'den Hizmet Vurgusu

16 Kasım 2018 Cuma 17:42



16 Kasım 2018 Cuma 17:42

Seçim startını dün veren AK Parti Battalgazi Belediye başkan aday adayı Ali Ekinci, beraberinde eski belediye başkanları ile beraber AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanlığını ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Ali Ekinci'ye çıktığı yolda başarılar diledi. Kendini tanıtarak sözlerine başlayan aday adayı Ali Ekinci ise, kendisinin Türkiye'nin en genç belediye başkanı olarak ödül aldığını ifade etti."Biz partimize ve davamıza zarar verecek işlerin içinde olmayız"Görev yaptığı süre boyunca başarılı işlere imza attığını ve yöneticilik konusunda önemli tecrübelere sahip olduğunun altını çizen Ekinci, "Rabbim takdir ederse geçmişte yaptıklarım bugünün teminatı olacak düne kadar burada olmayışımı da sorgulamak isteyen olacak, buna da açıklık getirmek isterim. AK Parti çizgisinin dışında değilim, bir dönem bağımsız aday oldum, bunun sebebi tepkim partiye değildi o günün şartlarında aday olan arkadaşlarımız gerek teşkilat gerekse vekiller tarafından suçlanıyordu. Ben kendim bir şey görmedim ancak onlardan duydum ve akabinde ve aynı kişide karar kılınınca dedim ki bu ne tezatlık. Dün böyle söylediniz bugün böyle karar verdiniz. Peki biz topluma gidip neyi söyleyeceğiz? Böyle bir yanlışın içinde olmam dedim ve ben kendim aday oldum. Biz partimize ve davamıza zarar verecek işlerin içinde olmayız" ifadelerini kullandı."Ben bir sivrisinek değil bir bal arısı olmak istiyorum"Ekinci, yönetim anlayışından bahsederek, seçilmesi halinde asla halktan uzak durmayacağını ve her zaman halkla iç içe olacağını aktardı.Konuşmasında sık sık birlik ve beraberlik vurgusu yapan Ekinci, "Benim farklı bir mahalli idare anlayışım var. Birilerinin dayatmasıyla aday olmanın kimseye faydası olmayacağı kanaatindeyim. Halkın içinden birileri olması gerekiyor kim olursa olsun birini kazansın halk tarafından seçilen olsun ki halka muhtaç olduğunu görebilirsin. Biz de şöyle bir hata var. Biz birilerini seçeriz onları büyütürüz sonra karşısına geçer önümüzü ilikleriz, bir arzu ve bir talepte bulunmaya dahi cesaret edemeyiz. Bu anlayışın bir an önce bitmesi gerek. Kim olursa olsun herkese karşı bu böyle. Yetki verdiğimiz insanı sorgulama hakkımız olmalı. En azından yerelde bu böyle. Diğeri bizi aşar zaten. Cumhurbaşkanımızın da genelde anlayışı budur. Cumhurbaşkanımız siyasilere 'halka gidin halktan destek alın' der ama maalesef bu böyle olmuyor. Yetki alıp millete tepeden bakan anlayış benim anlayışım değildir. Ben böyle şeyi pek sevmem. Belki de bugüne kadar hep bu nedenle dışarıda kaldım. Allah bize bu görevi nasip ederse nasıl halkla iç içe olacağımızı sergileyeceğiz geçmişte olduğu gibi. Ben 15 sene görev yaptığım yerde bunu uyguladım ve şu anda başım dik alnım ak, huzurlu bir şekilde şehirde dolaşıyorum. Ben bir şeyi kendim için değil halk için yaptım ve yapmaya da devam edeceğim. Ben Cumhurbaşkanımızın misyonuna uygun ve onun insana bakış açısıyla insanlara bakmak istiyorum. Bunun dışında hiçbir şey yok. İnsanımız gittiği kamu kurumunda en azından tatlı bir tebessüm sıcak bir yüz görmek ister. Bunu bile bizden esirgeyenler nasıl partiyi yüceltecekler bunu bilmiyorum. Biz parti olarak bunun zararını genel seçimlerde gördük. Neredeyse MHP'ye 2 tane milletvekili veriyorduk bunun zararlarını parti olarak hala göremiyor muyuz? Allah nasip ederse seçilirsek benim sizlerden ve halktan isteğim sorgulama makamı olacaksanız destek verin. Eğer yanlışlarımı eleştirecekseniz yanımda durun. Beni çok güzel bir insanmış konumuna sokacaksınız hatalarımı söylemeyecekseniz hiç yanımda olmayın, destek vermeyin. İnsanlar makamlarından değeri değil makama değer katmak için çalışmalıdırlar. Ben bunun üzerine hareket ediyorum, ben bir sivrisinek değil bir bal arısı olmak istiyorum" diye konuştu. - MALATYA