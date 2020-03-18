Ekinci'den 'Korona virüs' açıklaması
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, korona virüsle mücadele kapsamında büyün okullarda dezenfekte işleminin sürdüğünü söyleyerek, "Okullarımız A'dan Z'ye dezenfekte ediliyor" dedi.
18.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:24
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, korona virüsle mücadele kapsamında büyün okullarda dezenfekte işleminin sürdüğünü söyleyerek, "Okullarımız A'dan Z'ye dezenfekte ediliyor" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, okullarda devam eden dezenfekte çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Korona virüsle ilgili alınması gereken tedbirlerin başında temizliğin geldiğini kaydeden Ekinci, "Korona virüsle ilgili alınması gereken tedbirlerin başında temizlik geliyor. Kişisel temizliğimize dikkat etmek geliyor. Toplu yerlerden uzak durmak geliyor. Toplu yerlerden uzak durma manasında zaten öğrencilerimizi bir arada olmaması için okullarımız tatil edildi. Temizlik ve hijyen noktasında da bizim üzerimize düşen büyük görevler var. Fiziki mekanlarımızın temizliği noktasında da bütün belediyelerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Okulların dezenfekte edilmesi konusunda girilmedik sınıfın kalmadığını kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Girilmedik herhangi bir sınıfımız yok. çocuklarımızın kullandığı ortak alanlar yok. Kantinler, lavabolar, öğretmen odaları gibi A'dan Z'ye tamamı dezenfekte ediliyor ve temizleniyor. Bu çalışma devam edecek. Bu kadar ayrıntılı ve bu kadar hızlı bir şekilde çalışma yapıldığı için teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, okullarda devam eden dezenfekte çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Korona virüsle ilgili alınması gereken tedbirlerin başında temizliğin geldiğini kaydeden Ekinci, "Korona virüsle ilgili alınması gereken tedbirlerin başında temizlik geliyor. Kişisel temizliğimize dikkat etmek geliyor. Toplu yerlerden uzak durmak geliyor. Toplu yerlerden uzak durma manasında zaten öğrencilerimizi bir arada olmaması için okullarımız tatil edildi. Temizlik ve hijyen noktasında da bizim üzerimize düşen büyük görevler var. Fiziki mekanlarımızın temizliği noktasında da bütün belediyelerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Okulların dezenfekte edilmesi konusunda girilmedik sınıfın kalmadığını kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Girilmedik herhangi bir sınıfımız yok. çocuklarımızın kullandığı ortak alanlar yok. Kantinler, lavabolar, öğretmen odaları gibi A'dan Z'ye tamamı dezenfekte ediliyor ve temizleniyor. Bu çalışma devam edecek. Bu kadar ayrıntılı ve bu kadar hızlı bir şekilde çalışma yapıldığı için teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Celalettin Ekinci, Ekinci, Güncel
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