Ekinci'den Regaip Kandili Mesajı

Kaynak: İHA

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Regaip Kandili dolayısı ile bir mesaj yayımladı.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, mesajında "Mağfiretin, bereketin ve lütfun bol olduğu üç aylara bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Regaip Kandiliyle başlayan, bin aydan hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan kandiller zincirini içinde barındıran bu gecenin İslam alemine barış ve huzur getirmesini diler, tüm insanlığın birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA