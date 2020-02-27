Haberler » Güncel » Ekinci'den Regaip Kandili mesajı - Haber

Ekinci'den Regaip Kandili mesajı

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

27.02.2020 10:33 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:33Ekinci'den Regaip Kandili mesajı
Belediye Başkanı Salih , mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ekinci yayımladığı mesajında, "İslam aleminde son derece önemli yere sahip olan kandil gecelerinin ilkini; perşembeyi cumaya bağlayan geceyi Regaib Kandili olarak idrak edeceğiz. Müslümanların Yüce Allah'a daha derin bir şükür imkanı bulacağı bu özel gecede, milletimiz için birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve samimiyet duygularının artmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Viranşehirli hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Regaip kandilini ve Mübarek üç aylarını tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam aleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Regaib Kandili, Viranşehir, Ekinci, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:07  Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
10:56  İstiklal Marşı nedir? İstiklal Marşı'nın kabulü nasıl oldu? İstiklal Marşı'nın yazarı ve bestecisi kim? İstiklal Marşı'nın 10 kıtası!
10:42  Necmettin Erbakan ölüm yıl dönümü ne zaman? Necmettin Erbakan ne zaman öldü? Necmettin Erbakan hayatı ve biyografisi!
10:28  Gizem Karaca kimdir? Gizem Karaca kaç yaşında, nereli?
09:56  Mine Tugay kimdir? Mine Tugay kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 11:22:30