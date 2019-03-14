Ekinci'den 'Taraflı Belediyecilik' Göndermesi

Kaynak: İHA

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şubesini ziyaret etti. Burada konuşan Ekinci, "Bir belediye bağımsız olmayınca taraflı olur. ve sadece kendi çevresine hizmet eder" dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, "Tüm siyasetçilerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Benim özellikle siyasetçilere söylediğim sözü Ali Başkanıma da söylemek isterim. Biz ASRİAD olarak seçimden önce de buradaydık, seçimden sonra da burada olacağız. Biz yeni kurulmuş bir derneğiz. Türkiye çapında 42 şubemiz. Değerli büyüklerimizden tek istediğimiz seçim sonrası da bizlerin unutulmamasıdır" ifadelerini kullandı.İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci ise, "Aziz Başkanımızın söylediği sözler beni etkiledi gerçekten. Seçimden sonra hiçbir sivil toplum kuruluşumuzu unutmayacağız. Seçimden sonra unutulan Malatyalılar yüzünden biz bu yola çıktık. Tabii ki seçimden sonra da ASRİAD'a da, diğer STK'lara da ziyaretler gerçekleştireceğiz. Malatya'ya, Battalgazi'ye daha güzel nasıl hizmet ederiz diye fikirleri alacağız" ifadelerini kullandı.Konuşmasına devam eden Başkan Adayı Ekinci, "Ben kesinlikle yerel yönetimde bağımsız olma anlayışından yanayım. Bir belediye bağımsız olmalıdır. Yereldeki hizmetlerin özü hizmet etmektir. Hizmeti tarafsız olmayan bir yapı sağlayamaz. Sınırlı hizmet götürürsün. Kimseyi ayrıştırmadan her insanımıza aynı kalitede hizmet götüreceğiz. Şu anda maalesef taraflılık ilkesi şiar edinmiş. Taraflı olan bir yapı hangi insanımıza hizmet götürecek? Bir belediye bağımsız olmayınca taraflı olur. ve sadece kendi çevresine hizmet eder. Bu hizmeti de övünerek anlatmaya çalışırsın. Bu bahsettiğimiz yapı yıllarca sadece kendilerine hizmet ettiler" diye konuştu. - MALATYA