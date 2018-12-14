Ekinci Ev Ziyaretlerini Sürdürüyor

14 Aralık 2018 Cuma 12:31



14 Aralık 2018 Cuma 12:31

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin eşi Ayşe Ekinci, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün belirlediği evlere çat kapı ev ziyaretlerini sürdürüyor.Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün çat kapı ev ziyaretleri sürüyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin eşi Ayşe Ekinci de merkez, kırsal kesimlerde vatandaşların sorunlarına ortak oluyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin eşi Ayşe Ekinci beraberindekilerle birlikte Direkli, Topdağı, Şıhmaksut, Dedeosman, Selçuklu, Hayati Harrani ve Yenice Mahallelerinde yaşayan durumu iyi olmayan ailelere ziyarette bulunarak taleplerini yerinde dinledi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün belirlemiş olduğu evlere ziyaret gerçekleştiren Ayşe Ekinci ailelere gıda ve temizlik ürünleri yardımında bulundu. Ailelerle sohbet edip taleplerini dinleyen Ayşe Ekinci ve beraberindekiler sorunları yerinde çözüme kavuşturdu. Engelli vatandaşların kendi temizlik ihtiyaçlarını giderememesinden dolayı, Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri rutin olarak ailelerin evlerine giderek ihtiyaçlarını gideriyorlar. Ayşe Ekinci, Direkli Mahallesi'nde yaşayan engelli bir çifti de ziyaret ederek sorunlarıyla ilgilendi. Çiftin hayat şartlarını daha da kolaylaştırmak için yardımda bulunan Ayşe Ekinci ve beraberindekiler, aileye gıda ve temizlik ürünleri dışında halı ve eşya yardımında bulundu.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin eşi Ayşe Ekinci'ye çat kapı ev ziyaretlerinde, Ak Parti Eyyübiye Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı, Eyyübiye Gençlik Kolları Başkanı Halil Müjde ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri eşlik etti. - ŞANLIURFA