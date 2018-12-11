Ekinözü'nde Kitap Toplama Kampanyası 'Kitaplar Rafta Kalmasın'

Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar ve Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen imzası ile gönderilen çağrıda, okunmuş ve raflarda duran kitapların başkaları tarafından da okunabilmesi için bir kampanya başlatıldığı belirtildi.

Konuya ilişkin Ekinözü Belediyesi Basın yayın Biriminden yapılan yazılı açıklamada: "Ekinözü ilçemizde 'Kitaplar Rafta Kalmasın' adı altında bir kitap kampanyası başlattık. Bu kampanya kapsamında hayırsever vatandaşlarımızdan okudukları ve raflarda duran kitapları toplayarak okumayan insanlara verilmesini sağlayacağız. İnsanlarımız ellerinde bulunan okunmuş kitaplarını bu kampanya dahilinde bizlere ulaştırmalarını istirham ediyoruz. İnsanlarımız unutmasınlar ki okunmamış her kitap okuyacak kişi için yeni bir kitaptır. Bundan dolayı hayırsever insanlarımız okudukları ve raflarında boş duran kitaplarını bu kampanya kapsamında bizlere ulaştırdıkları takdirde bizler de ilgililere ileterek insanlarımızın daha çok kitap okumalarına vesile olacağız" denildi.

'Kitaplar Rafta Kalmasın' kitap kampanyasına destek vermek isteyenler Ekinözü Belediyesi Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğüne, İsmail Bozdoğan – 0545 576 69 82 ve 0344 481 2017 telefona ulaşabildikleri gibi Öztürk Mh. İbni Sina Cd. 46360 Ekinözü/Kahramanmaraş adresine de kargo veya posta yoluyla da ulaştırabilirler.