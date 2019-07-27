Ekip aracına saldırıda yaralanan polis şehit oldu (2)

ŞEHİT POLİS İÇİN TÖREN

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde ekip aracına düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Taha Uluçay (31) için valilik bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Uluçay, siyasi parti ve STK temsilcileri ile polisler katıldı.

Hastane morgundan alınan polis memuru Taha Uluçay'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Valilik bahçesinde tekbirlerle karşılandı. Bu sırada şehit Uluçay'ın annesi Adalet, eşi Sümeyra ile yakınları gözyaşı döktü. Şehidin tabutuna kapanarak gözyaşı döken, eşi ve yakınları, protokol üyeleri tarafından teskin edildi. Şehidin 2 yaşındaki oğlu Tuğra Berk ise yakınlarının kucağında olan bitenden habersiz yaşananları takip etti.

Şehidin özgeçmişinin okunduğu törende konuşan Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, Taha Uluçay'ın etrafına sürekli şehit olmayı arzu ettiğini söylediğini belirterek, "Onun bu dileğini Allah nasip etti. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Adıyaman bugün şehidini Peygamberin kucağına gönderiyor. Bu Adıyamanlı bunun hesabını soracak. Bu askerlerimiz, bu polislerimiz, polis özel harekatımız bunun da hesabını soracak" dedi.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın yaptırdığı duanın ardından şehit polisin cenazesi, Adıyaman Havalimanı'ndan Kayseri'ye uğurlandı.