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Ekip aracından, evde kalan vatandaşlara "Hayat bayram olsa" şarkısı

Ankara'da polis ekipleri, sokağa çıkma yasağından dolayı evlerinden çıkmayan vatandaşlara ekip aracıyla müzik dinletti.

11.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:55
Ankara 'da polis ekipleri, sokağa çıkma yasağından dolayı evlerinden çıkmayan vatandaşlara ekip aracıyla müzik dinletti.
Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlar için sokakları hareketlendirdi. Devriye gezen polis ekibi araçlarından 70'lerin unutulmaz sesi Şenay Yüzbaşıoğlu'nun "Hayat bayram olsa" şarkısını dinletti.
Bazı vatandaşlar da cep telefonu ile bu görüntüleri kaydedip sosyal medyadan paylaştı.
Sosyal medyadaki yorumlarda ise polislerin bu davranışının beğenildiği görüldü Ekip aracından, evde kalan vatandaşlara ’Hayat bayram olsa’ şarkısı

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara, Polis, Güncel
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