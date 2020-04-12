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Ekip görevlisi evine götürmek için aldığı ekmeği vatandaşa vererek gönülleri fethetti

Ekip görevlisi evine götürmek için aldığı ekmeği vatandaşa vererek gönülleri fethetti Bebek bezi istedi, ekipler eczaneden alarak teslim etti Somalılar 'Alo' diyor, Vefa Sosyal Destek Gurubu talepleri karşılıyor Manisa'nın Soma ilçesinde kurum ve kuruluşlar, kent genelinde yeni tip korona...

12.04.2020 00:07 | Son Güncelleme: 12.04.2020 00:09
Ekip görevlisi evine götürmek için aldığı ekmeği vatandaşa vererek gönülleri fethetti
Bebek bezi istedi, ekipler eczaneden alarak teslim etti
Somalılar 'Alo' diyor, Vefa Sosyal Destek Gurubu talepleri karşılıyor
MANİSA - Manisa 'nın Soma ilçesinde kurum ve kuruluşlar, kent genelinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ile sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların yardımına koşuyor. Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan bir ekip görevlisi, evine götürmek için aldığı ekmeği vatandaşa teslim ederek gönülleri fethetti.
İçişleri Bakanlığının genelgesi sonrasında evlerinden çıkması yasaklanan vatandaşlara yönelik Soma'da da kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", ilçenin dört bir yanındaki talepleri anında karşılıyor.
Kaymakamlık, Soma Belediyesi, sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği çalışmayla, vatandaşların 112, 155 ve 156 numaralarına yaptıkları çağrılara istinaden hazırlanan ihtiyaç paketleri, kızılay ekipleri, polis, asker ve zabıta ekipleriyle kırsal mahalleler de dahil Soma'nın en ücra köşelerine kadar sahiplerine ulaştırılıyor.
Genelgenin yayımlandığı günden itibaren Soma'da da çok sayıda kişiye ulaşan ve çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdüren ekipler, vatandaşların sadece gıda taleplerini değil, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını da karşılıyor.
Sokağa çıkma yasağı kapsamında bir vatandaşın 112'yi arayarak bebek bezi talebini alan ekipler anında koordineli bir şekilde nöbetçi eczaneden temin ederek Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan Kızılay ekiplerince vatandaşa teslim edildi.
Öte yandan Vefa Sosyal Destek ekibinde yer alan Kızılay gönüllüsü Resul Özer, sabah evine götürmek için aldığı ekmeği ilçeye bağlı Yağcıllı Mahallesinde ihtiyacı olan vatandaşa teslim ederek gönülleri fethetti.
AK Parti Soma İlçe Başkanı Erol Saygılı da Vefa Sosyal Destek Ekibinin çalışmalarını inceleyerek ekiplerle birlikte vatandaşların taleplerine koştu. Ekip görevlisi evine götürmek için aldığı ekmeği vatandaşa vererek gönülleri fethetti

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, Bebek, Soma, Genel
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