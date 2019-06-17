17.06.2019 10:09
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EKİP OTOSU KAZA YAPTI; 2 POLİS YARALANDI

EKİP OTOSU KAZA YAPTI; 2 POLİS YARALANDI

Kaynak: DHA
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