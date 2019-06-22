22.06.2019 15:28
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Ekipler mahsur kalan inekler için seferler oldu

Ekipler mahsur kalan inekler için seferler oldu

Erzincan'da, gübre depolama alanında mahsur kalan 6 inek ekiplerin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı.

Erzincan 'da, gübre depolama alanında mahsur kalan 6 inek ekiplerin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı.
Besici Yaşar Kaya 'ya ait olan simental cinsi ineklerden 6'sı, Ulalar beldesi Beşsaray Mahallesi yakınlarında kamyona yüklenmek istenirken kaçtı.
Hayvan gübrelerinin depolandığı geniş alana giren inekler, burada gübre içine batarak mahsur kaldı.
Vatandaşların çabalarına rağmen kurtarılamayan ve sadece sadece sırt ile başları gözüken ineklerin kurtarılması için itfaiyenin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden ( AFAD ) yardım istendi.
Bölgeye gelen iş makinesi desteğindeki ekipler ve vatandaşlar inekleri kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.
Gübrelik alana yaya olarak girilememesi sebebiyle ekipler iş makinesi ile yanlarına ulaştıkları inekleri kurtardı.
İnekler daha sonra Kaya'ya teslim edildi.
Kaynak: AA
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