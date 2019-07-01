01.07.2019 11:46
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Ekipler seferber oldu, askeri mühimmat depoları alanındaki yangın söndürüldü

Ekipler seferber oldu, askeri mühimmat depoları alanındaki yangın söndürüldü

Aydın'da sabah saatlerinde askeri alanda başlayan örtü yangını ekiplerin yoğun çabaları sonucu kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

Aydın'da Sabah saatlerinde askeri alanda başlayan örtü yangını ekiplerin yoğun çabaları sonucu kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Askeri Mühimmat deposunun bulunduğu alandaki yangının çıkış sebebiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Şehit Uzman Çavuş Levent Karacula Kışlası'na yakın bölgedeki alandan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Havanın aşırı rüzgarlı olması nedeniyle hemen müdahale edilmesine rağmen yangın kısa sürede çevreye yayıldı. Askeri itfaiye ekiplerinin yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler hemen bölgeye gidip yangın söndürme ekiplerine destek verdi.

Bölgede mühimmat deposu olması nedeniyle yoğun güvenlik önleminin alındığı yangında alevler kritik bölgelere ulaşmadan kontrol altına alınıp, yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - AYDIN
Kaynak: İHA
mühimmat , yangın , sabah , aydın , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:09 Otobüs beklediği duraktaki banka parmağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
14:07 Beşiktaş Meydanı'nda bir kadın denize düştü. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması devam ediyor.
14:06 Beşiktaş Meydanı'nda bir kadın denize düştü. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması devam ediyor.
14:05 Suriye'deki yangınlar Kilis'te paniğe neden oldu
14:03 Cadde ortasında alev alan otomobili çevredeki vatandaşlar söndürdü
13:59 Maltepe'de alışveriş merkezinde dehşet anları böyle görüntülendi
13:53 Ordu'da trafik kazası: 4 yaralı