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Ekipler şok oldu: Horoz dövüşü için arena kurmuşlar

İzmir'in Kiraz ilçesinde jandarma ekipleri, horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine Asil Kanatlı Hayvanları Koruma Yetiştirme ve Teşfik Derneğine baskın yaptı.

24.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:57 Ekipler şok oldu: Horoz dövüşü için arena kurmuşlar
'in ilçesinde jandarma ekipleri, horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine Asil Kanatlı Hayvanları Koruma Yetiştirme ve Teşfik Derneğine baskın yaptı. Dövüşler için arena kurulması ekipleri bile şaşırttı.

Edilen bilgiye göre olay Kiraz ilçesi Sulu Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Küme evler mevkisinde bulunan Asil Kanatlı Hayvanları Koruma Yetiştirme ve Teşfik Derneğine yönelik horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri baskın yaptı.

Arena kurmuşlar

Ekipler, dernek binası içerisinde horoz dövüşleri için hazırlanmış arena ile karşılaştı. Jandarmanın binada yaptığı aramada 3'ü yaralı olmak üzere 8 Hint horozu, 1 tavuk, bahis oynatılmasında kullanılan makbuz, horoz tırnaklarını keskinleştirmek için kullanılan zımpara bulundu. Kumar oynanması için yer temin eden M.S. ile A.S ekipler tarafından gözaltına aldı. Jandarmada tarafından ifadeleri alınan şüpheliler M.S. ile A.S serbest kalırken, olayla ilgili 9 kişiye toplam 2 bin 246 para cezası kesildi.

Dövüştürülen horozların ise İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi. - İZMİR

Jandarma, İzmir, Kiraz, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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