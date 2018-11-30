30 Kasım 2018, 17:10
»»

Cüssesiyle Dikkat Çeken Yaralı Domuz, Meyve Bahçesine Girdi

Adıyaman'da bir TIR'ın çapması sonucu yaralanan domuz, meyve bahçesine girdi. Büyüklüğü karşısında şaşkınlığa uğrayan ekipler, yaralı domuzu kurtarmak için seferber oldu.

Adıyaman'da TIR'ın çapması sonucu yaralanan domuz için ekipler seferber oldu. Dikkatli bir şekilde kamyonete bindirilen domuz daha sonra tedavi edilmek üzere kliniğe götürüldü.

Örenli Mahallesi Pirin mevkiinde plakası tespit edilemeyen bir tır, yol kenarındaki domuza çarptı. TIR'ın çarpması sonucu arka ayaklarından ve belinden yaralanan domuz acı içerisinde yol kenarında bulunan Abuzer Ekici'ye ait meyve bahçesine girdi. TIR sürücüsü yoluna devam ederken durumu fark eden vatandaşlar bahçe sahibine ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

UYUŞTURUCU İĞNE YAPILDI

Olay yerine itfaiye, Adıyaman Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri ile veteriner hekim geldi. Domuzun yardım etmek isteyen ekiplere saldırgan tavırlar sergilemesi üzerine domuza uyuşturucu iğne yapıldı. Yaralı domuz halat yardımı ile bahçeniin dışına çekilerek burada bulunan Adıyaman Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğüne ait kamyonetin kasasına konuldu. Dikkatli bir şekilde kamyonete bindirilen domuz daha sonra tedavi edilmek üzere kliniğe götürüldü.

İtfaiye,Adıyaman
30 Kasım 2018 Cuma 17:10



YORUMLAR (13)
TORUN: Hayırdır ne fotoshopu fotoshop değil gerçek dedemin bahçesi
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
AHMET DUMANLIKAYA: DOMUZ VE SURİYELİ LERE ÖNCELİK VAR GİDİN HASTANELERE GÖZÜNÜZLE GÖRÜN KENDİ İNSANIMIZA ÖNCELİK YOK SIRA BEKLEYİN VAR
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
RIFKI: Anasayfadaki fotoyla alakası yok
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
YAVUZS: ARKADAŞ BIRAKIN BU DOMUZU KENDİNE GELİRDE. BAK NE DİYECEM ÇAYKUR RİZE. ANKARAGÜCÜ MAÇI NE OLUR. RİZE NİN SON ŞANSI HELE BİR HABER EDİN AYDINLATIN SAAT SEKİZDE BAŞLIYO. . . HAY ALLAH. .
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
  • HOPALI : 3 -2 olacak hemşerim futboldan anlamam ama benim hislerim çok müthiştir
    Yayından Kaldır
    0 0
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın