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Ekipler yoğurt ve meyve isteyen yaşlılar için seferber oldu

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ve kronik hastaların ihtiyaçları karşılanıyor.

31.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:01
Siirt 'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ve kronik hastaların ihtiyaçları karşılanıyor.
Valilik koordinasyonunda kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, Sakarya ve Çal mahallelerinde oturan 70 yaşındaki Fatım Kapalıgöz ile Nafiye Biyam'ın yoğurt ve meyve talebi üzerine ekip yönlendirdi.
Ekipler, kısa sürede marketten aldıkları yoğurt ve meyveleri, Kapalıgöz ve Biyam'a ulaştırdı.
Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (GAMER) Sorumlusu Mehmet Keskin, acil durumlarda ihtiyaçlarını karşılayamayan tüm vatandaşların ihbarını anında değerlendirdiklerini belirtti.
Bugüne kadar 435 ailenin ihtiyacının karşılandığını kaydeden Keskin, şunları aktardı:
"Vatandaşın taleplerini en hızlı şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Ayrıca 65 yaş üstündekilerin bankadan maaşını da çekerek kendilerine ulaştırıyoruz. Evlerin temizlik ve bakımını da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince sürdürüyoruz."
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Ekipler yoğurt ve meyve isteyen yaşlılar için seferber oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya, Siirt, Çal, Güncel

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Ekipler yoğurt ve meyve isteyen yaşlılar için seferber oldu
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