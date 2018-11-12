Ekiplerden Hummalı Temizlik

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:37



12 Kasım 2018 Pazartesi 17:37

Bartın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Aladağ Mahallesi Aladağ Caddesi'nde bulunan çalılık alanda temizlik çalışması gerçekleştirdi.Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın," Bartın Belediyesi olarak daha güzel, daha sağlıklı bir çevre için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Her gün iş makinelerimizle yaptığımız çöp kaldırma çalışmalarımızın yanında, işçilerimize yaya olarak özel sorumluk alanları vererek süpürme ile çöp kaldırma çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaların yanı sıra yolların tazyikli su ile yıkanması ve yeşil alanların temizliği gibi çalışmalar ile de halkımıza hizmet veriyoruz. Ekiplerimiz son olarak Aladağ Mahallesi Aladağ Caddesi'nde bulunan çalılık alanda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Her gün aynı özveri ve titizlikle çalışmalarınıza devam eden personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - BARTIN