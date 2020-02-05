Van'da yaşanan 2. çığ felaketinin 10 dakika önce çekilen videosu ortaya çıktı

Van 'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki 2 kişiyi kurtarmaya giden ekiplerin üzerine çığ düştü. Edinilen son bilgilere göre 33 kişi hayatını kaybetti. Sosyal medyada konuyla ilgili paylaşımlar yapılırken yayınlanan bir videonun 2. çığ olayından 10 dakika önce çekildiği iddia edildi.

EKİPLERİN ÇIĞ ALTINDA KALMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Van Bahçesaray'da çığın altında kalan minibüsteki 2 kişiyi arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine çığ düştü. Bahçesaray'daki ikinci çığ felaketinde 33 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. Çığ faciasında hayatını kaybedenler arasında 8 jandarma, 3 korucu, 3 itfaiyeci ve 19 sivilin olduğu bildirdi. Çığ altında kalan vatandaşları kurtarmaya giden ekiplerin son görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan videonun 2. çığ felaketin yaşanmadan 10 dakika önce çekildiği iddia edildi.

BÖLGEYE TSK'YA AİT UÇAKLAR GÖNDERİLDİ

Çığ felaketi nedeniyle kar altında kalanları arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla AFAD ve jandarma personelini Van'a ulaştıracak olan TSK'ya ait uçak bölgeye gönderildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.