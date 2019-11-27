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Ekiplerin kış hazırlıkları devam ediyor

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, yardımcıları Mehmet Güçlü ve Mustafa Temur'la birlikte Develi Belediyesi kademe binasını ziyaret ederek işçilerin kış hazırlıklarını yerinde inceledi.

27.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:55Ekiplerin kış hazırlıkları devam ediyor

Ekiplerin kış şartlarında daha sağlıklı çalışabilmesi kışlık kıyafetlerinin temin edildiğini belirten Cabbar Başkan "Kış yağışlarından Develimizin olumsuz etkilenmemesi için siz belediye ekiplerimize büyük sorumluluk düşmektedir. İnşallah yaz kış demeden özveri ile hemşerilerimizin güzel Develimize huzur içinde yaşaması için hep birlikte el ele vererek mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum" dedi. Belediye personeliyle hasbihal eden Cabbar Başkan daha sonra kademe binasını da gezerek son yapılan düzenlemeler ve çalışmalar hakkında da bilgiler aldı.


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Kaynak: Bültenler

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