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Ekiplerin yardım götürdüğü yaşlı kadın gözyaşları ile dua etti

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde ekiplerin yardım malzemesi ulaştırdığı yaşlı kadın gözyaşları arasında dua etti.

26.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:36
Ekiplerin yardım götürdüğü yaşlı kadın gözyaşları ile dua etti
Gaziantep 'in Yavuzeli ilçesinde ekiplerin yardım malzemesi ulaştırdığı yaşlı kadın gözyaşları arasında dua etti.

Yavuzeli Kaymakamı Ramazan Taşkın'ın koordinesinde yapılan ziyaretlerde sosyal mesafe korunarak yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşlar yalnız bırakılmamaya çalışılıyor. En küçük ihtiyaçları dahi karşılanan yaşlılar ise görevlileri dualarla uğurluyor. İlçede yaşlı bir kadını ziyaret ederek hazırlanan yardım paketini teslim eden görevli ile kadın arasındaki diyalog duygulandırdı. Sesi titreyen ve gözyaşları ile dua eden kadın, "Allah Türkiyemizden bu belaları def etsin. Her namaz sonrasında dua ediyorum" diye konuştu. Görevli ise, "Sosyal mesafe kuralı olmasaydı ellerinden öpecektim" diyerek yaşlı kadına cevap verdi.

Yapılan ziyaretlere ilgili bilgi veren Kaymakam Taşkın, "Bu sıkıntılı günleri inşallah en kısa sürede atlatacağız. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan yaşlılarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yaşlılarımız başımızın tacı, bizler onlar için ne yapsak azdır. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerinde sokağa çıkmamaları virüsün atlatılmasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu vatandaşlarımız herhangi bir ihtiyaçlarında 112, 155 veya 156 nolu numaralarımızı aramaları durumunda bizler onlara her türlü yardımcı olacağız" dedi.

Kaymakam Taşkın da ilçede yapılan ziyaretlere katılarak hem 'evde kal' çağrısında bulundu hem de yaşlılar ile sohbet ederek 'yalnız değilsiniz' mesajı verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Yavuzeli, Güncel

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