15.07.2019 10:48
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Ekmeği uğrunda öldü...

Ekmeği uğrunda öldü...

Balıkesir'den Susurluk'a köy ekmeği satmaya giden araç virajı alamayarak, devrildi.

Balıkesir'den Susurluk'a köy ekmeği satmaya giden araç virajı alamayarak, devrildi. Araç Sürücüsü İsmail A. kazada öldü.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in bir köyünde ev ekmeği yaparak, pazarlarda satış yapan İsmail A. yüklediği ekmeklerle pazara giderken, Susurluk'un Aziziye Mahallesine virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza sırasında 16 ADT 908 plakalı araç sürücüsü İsmail A. hayatını kaybetti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve 112 Acil ekiplerinin olay yerine gelerek olaya müdahale etti. İtfaiye ekipleri kaza yapan araçtan savrulan köy ekmeklerini yoldan topladılar. Trafik kazası ile ilgili soruşturmaya başlandığı öğrenildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Balıkesir, Susurluk, Araç, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:45   Fransa'da Cezayir'in futbol kutlamaları işkenceye döndü
12:42   El Bab'da bombalı araç patlatıldı
12:36   Rize'de nişanda yemekten zehirlenenlerin sayısı 231'e yükseldi
12:33   Barıştırmak için buluşturduğu arkadaşların silahlı kavgasında öldü
12:29   Kuşadası polisinden kaçak göçmen operasyonu
12:29   400 hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye'ye teslimatı sürüyor.
12:29   Sokakta tartışma vatandaşın tokadı ile bitti...O anlar kamerada