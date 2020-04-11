Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ekmeğin fırından polisler alıp getirdi

SAKARYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:42
Ekmeğin fırından polisler alıp getirdi
SAKARYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Ekmek almak için polisten yardım isteyen Fevzi Türkoğlu 'nun bu talebi yerini getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde aralarında Sakarya 'nın da bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak için 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşlar gece fırın ve marketlere akın etti. Yasağın başlamasının ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda denetim yaparak dışarıda olanları uyardı.Adapazarı Atatürk Bulvarı üzerinde devriye görevi yapan polis ekibini gören Fevzi Türkoğlu, evinin önüne çıkarak polis memurlarından yardım istedi. Sokağa çıkma yasağından haberi olmadığını belirten ve ekmeği olmadığını söyleyen yaşlı adamın talebi polisler tarafından hemen yerine getirildi. Yaklaşık 500 metre ileride bulunan fırından ekmek alan polisler, yaşlı adama ekmeğini teslim etti.


- Sakarya

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Türkoğlu, Sakarya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haberler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz Haberler
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Haberler ›› Güncel ››Ekmeğin fırından polisler alıp getirdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:26: Denizli'de fuhuş operasyonunda 8 şüpheliye para cezası - Haber 12:26: Keban'da çiftçiye 3 bin ceviz fidanı dağıtıldı - Haber 12:26: Başkan Özdemir, bir yılını değerlendirdi - Haber 12:24: Hizmet-İş'ten sağlık çalışanlarına siperlikli maske - Haber 12:24: GSO'dan stok finansmanı desteği için çağrı - Haber 12:13: Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağını sert sözlerle eleştirdi - Haberler 11:29: Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi - Haberler 11:09: Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı - Haber