Ekmeğin raf ömrünü uzattı

İzmirli aşçı Gürsel Tırpan, ekmekte protein ve kalsiyum açısından besleyiciliği artırarak doğal eklerle raf ömrünü uzattı.
Nevvar Salih İşgören
Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü - 5 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
aşçılık mezunu Tırpan, bir yandan gastronomi alanında üniversite okumak hedefiyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı
hazırlanırken, bir yandan da ekmeğin katkı maddesi olmadan ve doğal ürün ekleriyle raf ömrünü uzatmak için laboratuvara girdi.
Tırpan, Ege Üniversitesi
(EÜ) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü'ndeki laboratuvarda 9 ay boyunca yürüttüğü çalışmalar sonucunda zeytin, yumurta ve limontuzu gibi ürünleri kullanarak ekmeği Türk Gıda Kodeksi standartlarına uygun nitelikte, protein ve kalsiyum açısından zenginleştirip raf ömrünü doğal bitkisel ürünlerle 20 güne kadar uzatmayı başardı.
Yeni üretim biçiminin yaygınlaşması halinde ekmek israfının azalacağı, israfın ekonomik karşılığı olan yıllık 1,5 milyar doların tasarruf edileceği, ithal buğdaydan kaynaklı girdi maliyetinin de azalmasıyla dış ticaret açığının azalmasına olumlu etki yaratacağı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tırpan, çalışmalarını EÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Bayraktar'ın danışmanlığında gerçekleştirdiğini ifade ederek, patent başvurusu yaptığını kaydetti.
Kaynak: AA
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