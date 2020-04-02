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Ekmeğin son pişirme işlemini yapan iş yerlerinden de ruhsat aranacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda işletmelerine yönelik kayıt işlemlerinde, pide veya ekmeğin son pişirmesini yapan yerler için de iş yeri açma ve çalışma ruhsatı aranması şartını getirdi.

02.04.2020 09:16 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:16
Ekmeğin son pişirme işlemini yapan iş yerlerinden de ruhsat aranacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda işletmelerine yönelik kayıt işlemlerinde, pide veya ekmeğin son pişirmesini yapan yerler için de iş yeri açma ve çalışma ruhsatı aranması şartını getirdi.
Bakanlığın, "Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğ ile gıda üreten işletmecilerden kayıt başvurusunda istenilen bilgi ve belgelerde değişikliğe gidildi.
Buna göre, ekmek, ekmek çeşitleri ve sade pide üreten iş yerleri yanında, artık yalnızca sade pide veya ekmeğin son pişirme işlemini yapan yerler için de iş yeri açma ve çalışma ruhsatının sureti aranacak.
İşletmelerin kaydı sırasında düzenlenen "İşletme Kayıt Belgesi Başvuru ve Beyannamesi" isimli belgede de bu hususa dikkat edilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Ekmeğin son pişirme işlemini yapan iş yerlerinden de ruhsat aranacak - Haberler

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