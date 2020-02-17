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Ekmek almaya giden kadına motosiklet çarptı

Samsun'da bakkala ekmek almaya giderken motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

17.02.2020 18:15 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:25Ekmek almaya giden kadına motosiklet çarptı
'da bakkala ekmek almaya giderken motosikletin çarptığı kadın ağır yaralandı, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 55 SM 319 plakalı motosiklet, evinden çıkıp ekmek almak için bakkala giden Şerife Kahraman'a (47) çarptı. Yolu karşıya geçmek isterken motosikletin çarptığı kadın ağır yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazada yaralanan Şerife Kahraman'a ilk müdahaleyi yoldan geçen bir kadın doktor ile sağlık memuru yaptı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şerife Kahraman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Motosiklet, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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