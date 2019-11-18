Ekmek almaya giderken otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti. Güncel Kaynak: AA
Beylerce Mahallesi Halispaşa mevkisinde oturan 85 yaşındaki Şevki Uzun, Samsun-Ordu kara yolunun karşısında bulunan marketten ekmek almak için evden çıktı.
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama, Ahmet Ç. (30) idaresindeki 55 ASC 31 plakalı otomobil çarptı.
Kazada Uzun, olay yerinde yaşamını yitirirdi. Sürücü gözaltına alındı.
Olayı öğrenen yaşlı adamın oğlu Mustafa Uzun, babasının cesedi başında gözyaşı döktü.