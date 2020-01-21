Haberler » Güncel » Ekmek arasına gizlenmiş 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Haber

Ekmek arasına gizlenmiş 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Yenişehir ilçesinde ekmek içerisine gizlenmiş 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

21.01.2020 09:51 | Son Güncelleme: 21.01.2020 09:53
ilçesinde ekmek içerisine gizlenmiş 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İl Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyruklu Ş.H'nin elinde bulundurduğu çok sayıda sentetik hapı satmaya çalıştığı bilgisini alınması üzerine ekipler harekete geçti.
Şüpheliyi teknik takibe alan ekipler, Ş.H'nin kullandığı otomobili Güvenevler Mahallesi'nde durdurdu.
Yapılan aramada araç içerisinde bulunan iki somun ekmeği arasına gizlenmiş 2 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ş.H. gözaltına alındı.
Ekmek arasına gizlenmiş 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Yenişehir, Jandarma, Suriye, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

22:12  Kantinciler, Antalya'da buluştu
22:10  NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye olmadan DEAŞ'a karşı elde ettiğimiz başarıyı...
22:10  Siirt'te sobadan sızan gazdan zehirlenen aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı
22:08  TBMM bugün bomboştu! Sadece bir vekil gitti
22:06  Eski istihbaratçı Altaylı'ya FETÖ yöneticiliği ve casusluk davası
21.01.2020 22:13:19