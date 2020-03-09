Ekmek arasında uyuşturucu bulundu
ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ekmek arasında gizlenmiş 124 gram esrar ele geçirildi.
09.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:18
ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ekmek arasında gizlenmiş 124 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu otobüsüyle İstanbul'a uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, H.A.'nın bulunduğu otobüsü durdurarak narkotik köpeği eşliğinde arama yaptı. Aramada otobüsün bagaj kısmında, H.A.'ya ait çantada bulanan ekmek arasına gizlenmiş 124 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A.'nın jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA
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