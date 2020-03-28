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Ekmek dağıtımına çıkarken alev alev yandı

Tekirdağ Malkara'da köylere ekmek taşıyan seyir halindeki hafif ticari araç, alev alev yandı.

28.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:01
Ekmek dağıtımına çıkarken alev alev yandı
Tekirdağ Malkara 'da köylere ekmek taşıyan seyir halindeki hafif ticari araç, alev alev yandı.

Olay, sabah saatlerinde Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Kiremitlik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köylere ekmek dağıtımına çıkan Sergen Doğan yönetimindeki hafif ticari araç, seyir halindeyken alev aldı. Araçtan hemen atlayan sürücü Doğan, itfaiye ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Klimadan çıktığı belirlenen yangın sonucu araç küle döndü. Araç sahibi Sergen Doğan, zararının yaklaşık 50 bin lira olduğunu ifade etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, Malkara, Araç, 3. Sayfa

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