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Ekmek fırınında çıkan yangın korkuttu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ekmek fırının bacasının tutuşması sonucunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

09.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:21Ekmek fırınında çıkan yangın korkuttu
'nin ilçesinde bir ekmek fırının bacasının tutuşması sonucunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı bir binanın giriş katındaki ekmek fırınının bacasının tutuşması sonucunda yangın çıktı. Yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralan ya da dumandan etkilenen olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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