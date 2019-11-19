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Ekmek fırınında korkutan yangın...Yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu

Ekmek fırınında korkutan yangın.

19.11.2019 19:04 | Son Güncelleme: 19.11.2019 19:06
Ekmek fırınında korkutan yangın...Yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu
KÜTAHYA - Kütahya'nın ilçesine bağlı Naşa beldesinde, ekmek fırınından çıktığı bildirilen yangın korkulu anlar yaşattı.
Naşa beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, Halil Aygünve Naciye Aygün'ünyaşadığı evin bahçesindeki ekmek fırınında yangın çıktı. Naşa ve Çitgöl beldelerinin itfaiyeleri ile Simav Orman İşletme Müdürlüğü itfaiyelerinin müdahale ettiği yangında maddi hasar oluştu. Yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü.
Görgü tanıklarından Hasan Bozdemir, yangını görüp geldiklerini ve yardımcı olduklarını ifade etti. Evi yanan Halil Aygün ise "Allah'a şükürler olsun zamanında müdahale edildiği için can kaybımız yok. Yardımcı olan herkesten Allah razı olsun" dedi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ekmek fırınında korkutan yangın...Yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu

Cumhuriyet Mahallesi, Simav, Yerel

Kaynak: İHA


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