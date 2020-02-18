Haberler » Güncel » Ekmek fırınlarından para çalan 2 kişi tutuklandı - Haber

Ekmek fırınlarından para çalan 2 kişi tutuklandı

KAYSERİ'de, 4 ekmek fırınından toplam bin 300 TL para çalan ve polis ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

18.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:52Ekmek fırınlarından para çalan 2 kişi tutuklandı

KAYSERİ'de, 4 ekmek  fırınından toplam bin 300 TL para çalan ve polis ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen 1-15 Şubat tarihleri arasında ilçesindeki Dere Mahallesi, Mithatpaşa Mahallesi ve Seyrani Mahallesi'nde bulunan 4 ekmek fırınında meydana geldi. Fırına giren hırsızlar, 4 ekmek fırınından toplam bin 300 TL para çaldı. Fırın sahiplerinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık olayını Ömer T. (27) ve Mustafa K'nın (20) gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla kaldıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kocasinan, Erkilet, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
15:20  Civata nasıl yazılır? TDK'ya göre cıvata mı, civata mı?
15:20  Şövalye nasıl yazılır? TDK'ya göre şövalye mi, şovalye mi?
18.02.2020 16:39:40