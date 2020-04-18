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Ekmek getirmesi için çağrılan zabıtaya İstiklal Marşı sürprizi

Antalya'da vatandaşlar ekmek getirmesi için mahalleye çağırdıkları zabıtaya İstiklal Marşı ile sürpriz yaptı.

18.04.2020 19:19 | Son Güncelleme: 18.04.2020 19:21
Antalya 'da vatandaşlar ekmek getirmesi için mahalleye çağırdıkları zabıtaya İstiklal Marşı ile sürpriz yaptı.
Serik ilçesi Kökez Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde oturanlar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamadıkları gerekçesiyle zabıtadan kendilerine ekmek getirmesini istedi.
Zabıta ekipleri sokağa geldiğinde ise mahalle sakinleri yüksek sesle İstiklal Marşı söylemeye başladı. Durum karşısında şaşıran zabıta görevlileri selam vererek İstiklal Marşı'na eşlik etti. Vatandaşlar da İstiklal Marşı sonrası alkışlar eşliğinde "Ne mutlu Türk'üm diyene." dedi.
Şehitler Haftası dolayısıyla yapılan uygulama zabıtayı duygulandırdı. Ekmek getirmesi için çağrılan zabıtaya İstiklal Marşı sürprizi

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, serik, Güncel
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