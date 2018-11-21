Ekmek İsrafına Dikkati Çekmek İçin Ekmek Yaptılar

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:19



21 Kasım 2018 Çarşamba 12:19

Hatay'da bir grup okul öncesi öğrenciler, israfın zararını öğrenmek öğretmenleriyle fırında ekmek yapma sürecini izledi.Yeşilpınar ilkokulu okul öncesi öğrencileri ve öğretmenleri Eylem Gürkan, "Sepetimde Ekmek Var" projesi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.Yaklaşık 3 aylık süren projeyle, minikler, öğretmenleri koordinesinde fırına giderek burada ekmek pişirim aşamalarını izledi.Öğretmen Eylem Gürkan, burada AA muhabirine yaptığı konuşmada, projede amaçlarının israf konusunda toplumsal bilinci ve duyarlılığı sağlamak olduğunu söyledi.Çocuklarla birlikte fırına gelip ekmek yapım aşamalarını yerinde gördüklerini belirten Gürkan, şöyle devam etti:"Daha önce toplumsal bilinci güçlendirmek açısından defne kaymakamımızı ziyaret ettik o da bizi toprak mahsulleri ofisi yetkililerine yönlendirdi ve afişler hazırladık. Velilere toplantı yaparak bu afişlerimizi dağıttık ve ekmek israfında farkındalık oluşturmaya çalıştık.Küçük yaşlardaki çocuklara ekmek israfı bilincini bir şekilde verirsek bu bizim önümüze çok güzel şeyler çıkaracak. Çünkü ekmek nimettir, ekmeği yeteri kadar tüketip israf etmememiz gerekiyor. Çocukları fırına getirmemizin amacı da ekmeğin oluşum aşamaları ve ne zorluklarla ekmek haline dönüştüğünü göstermek. Onlar da öğrettiklerimizi ailelerine anlatıyor."