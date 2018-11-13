Birçok kişi tarafından sevilen ve yapılan ekmek kadayıfı tarifini paylaştık. Ekmek kadayıfı ve manda kaymağının birleşiminden ortaya çıkan bu şerbetli tatlı için malzemeleri not etmeyi unutmayın. Kolayca yapabileceğiniz ekmek kadayıfı, misafirleriniz ve sevdikleriniz için hazırlayabileceğiniz en güzel şerbetli tatlılar arasında yer alıyor. Yediğiniz de, yanık şeker kokusu ve kaymağın bütününü hissedebileceksiniz. Peki, ekmek kadayıfı nasıl yapılır? İşte tüm püf noktalarıyla ekmek kadayıfı tarifi...Ekmek kadayıfı nasıl yapılır?Ekmek kadayıfı için malzemeleri paylaşıyoruz. Verdiğimiz tarife uyarsanız, ortaya çok lezzetli bir tarif çıkacaktır. İşte ekmek kadayıfı için malzemeler....Malzemeler:-1 adet hazır ekmek kadayıfı-5 su bardağı toz şeker-8 su bardağı su-1/2 adet limon-300 gram manda kaymağı(2 su bardağına yakın)-100 gram ceviz içi (1 su bardağı)Ekmek kadayıfını ıslatmak için:-2 su bardağı suNasıl yapılır?-Tatlı yapımında kullanacağınız ve kuru durumda olan ekmek kadayıfını paketinden çıkartın.-İki kat halinde satılan kadayıfı 2 su bardağı su ile ıslatıp, bir kenarda bekletin.-1 su bardağı toz şekeri yanmaz, yapışmaz teflon bir tavaya aktarın.-Kısık ateşte, aralarda hafif bir şekilde karıştırarak toz şekeri karamel haline getirin.-Derin bir tencerede kalan toz şekeri ve şerbet yapımında kullanacağınız suyu kaynatın.-Kaynamakta olan şerbet karışımına limon suyu ve kabuğunu, karamel halini alan toz şekeri ekleyin.-Bir çırpıcı yardımıyla hızlıca karıştırın.-Karamel sayesinde kahverengi bir renk alan şekeri kenara kaldırın.-Duru su ile ıslattığınız ekmek kadayıfının suyunu sıkarak çıkartın.-Ekmek kadayıfını pişirme tepsisine alın ve ocak üzerine yerleştirin.-Ayrı bir ocakta, kısık ateşte hala kaynamaya devam eden şerbet karışımından kadayıfın üzerine azar azar gezdirin.-Şerbeti kadayıfın içine çekmesi için aralarda dinlendirin.-Kısık ateşte, tatlının altının yanmaması için; tepsiyi aralarda döndürüp tüm şerbeti azar azar eklemeyi sürdürün.-Şerbetini çeken tatlıyı dilimledikten sonra ceviz içi ve kaymak ilavesiyle servis edin.Püf noktası:Ekmek kadayıfını pişireceğiniz tepsi, hazır durumda olan kadayıfın çapından oldukça büyük olmalıdır. Şerbetini içen ve sünger yapıda olan kuru ekmek kadayıfı büyüdükçe büyüyecektir.Afiyet olsun.