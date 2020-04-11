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"Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı

Sosyal medyada "Ekmek kavgası" olarak paylaşılan Bayrampaşa'daki kavganın trafik kazası tartışması olduğu ortaya çıktı. Yayınlanan son görüntülerde kavganın bir motosikletliye arabanın çarpmasıyla başladığı görülüyor.

11.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:55

İstanbul Bayrampaşa 'da "ekmek kavgası" diyerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerin bir trafik kazası sonrasında yaşandığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Bayrampaşa'da dün akşam bir fırının önünde yaşanan kavga, "Ekmek kavgası" diyerek sosyal medyada paylaşıldı. Polisin incelemesi sonucu olayın "ekmek kavgası" değil bir trafik kazası tartışması olduğu ortaya çıktı.

"EKMEK SIRASINDA ÇIKAN BİR KAVGA DEĞİLDİR"

Yaşanan trafik kazası çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüleri anlatan bir vatandaş, "Dün akşam ekmek kavgası dedikleri olay, motorlu gelecek, iyi bakın ve araba vurdu. Motorlu uçtu. Kavga başlıyor. Ekmek kavgası dedikleri olay budur. Tamamen trafik kazasıdır. Buradan vatandaşlar geliyor, ekmek sırasındaki insanlar ve kavga başlıyor. Buyurun. Ekmek sırasında çıkan bir kavga değildir, trafik kazasında çıkan bir kavgadır" ifadelerini kullandı.

’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Bayrampaşa, kavga, 3. Sayfa, Güncel
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