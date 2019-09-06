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Ekmek parası peşinde feci ölüm

Aydın Efeler ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında bir kadın feci şekilde hayatını kaybetti.

06.09.2019 12:55 Ekmek parası peşinde feci ölüm
Aydın Efeler ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında bir kadın feci şekilde hayatını kaybetti. Elindeki Pazar arabası ile geri dönüşüm maddesi toplayıp bunları satarak ekmek parası kazanmaya çalıştığı öğrenilen kadının feci şekilde ölümü görenlerin yüreklerini dağladı.

Kaza saat 12: 00 sıralarında Aydın-Muğla Karayolu Göz hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yol kenarlarından ve çöplerden geri dönüşüm malzemesi toplayan Ş.A. isimli kadın, Göz Hastanesi önünde i.A. isimli sürücünün kulalndığı beton mikserinin altında kaldı. Talihsiz kadın olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken polis kazanın meydana gelişi ile ilgili soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından olay yerinde inceleme çalışması yapılıyor. Kaza nedeniyle yolda trafik akımı kontrollü olarak sağlanıyor. - AYDIN

Efeler, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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