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Ekmek satışında yeni düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışa ne şekilde sunulması gerektiği yönünde genelge yayımladı.

27.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:59
Ekmek satışında yeni düzenleme

Genelge, piyasada satışa sunulan ekmek ve ekmek çeşitlerini tüketicinin doğrudan almasını engellerken ürünler; Hazır ambalajlı, ambalaj malzemesi içerisinde ve ambalaj malzemesine konulmamış olmak üzere üç şekilde satılabilecek.

Ambalaj malzemesi içerisindeki ekmekler; Gıda ile temasa uygun kağıt veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunulabilecek. Ambalaj malzemesinin ağız kısmının, ürünün rutubetini bırakabilmesi amacıyla açık bırakılabilecek.

Ambalaj malzemesine konulmamış ürünler ise sadece bulaşmayı ve tüketicinin ulaşmasını engelleyecek şekilde hijyen tedbirlerinin alınmış olduğu dolap ve tezgahlarda bulundurulabilecek. Tüketicinin talebi üzerine işletme görevlileri tarafından uygun bir ambalaj malzemesine konularak tüketiciye sunulabilecek.

Ayrıca, pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda da ambalajlı veya ambalajsız olan ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışı yapılamayacak.

İşletmelerin genelge kapsamındaki tedbirlere uyup uymadıkları ise Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı il ve ilçe müdürlükleri tarafından kontrol edilecek.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Güncel

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