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Ekmek teknelerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki bir pide salonu, çıkan yangında küle döndü.

01.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:17Ekmek teknelerinin yanışını gözyaşlarıyla izlediler

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki bir pide salonu, çıkan yangında küle döndü. Restoran sahibinin eşi ve çocukları, yangını gözyaşlarıyla izledi.

Yangın, sabah saatlerinde Kepez Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde bulunan Murat Bulut'a ait pide salonunda çıktı. Fırına atılan odunlardan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında alevler kısa sürede tüm iş yerini kapladı. Bulut, alevlere yangın söndürme tüpü ile müdahale etmeye çalışırken, çevre sakinleri itfaiyeyi aradı. İtfaiye ekipleri, hızla olay yerine gelerek, yangına müdahale ederken, iş yerinin bulunduğu binada oturanlar tahliye edildi.

Yangın sırasında gelen Murat Bulut'un eşi ve çocukları ise gözyaşlarına boğuldu. Ekmek teknelerinin yandığını gören aileyi yakınları teselli etmeye çalıştı.

Yaklaşık yarım saat süren müdahale ile söndürülen yangında, iş yeri kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Murat Bulut, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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