Ekmek Teknesi'nde Ölü Karakterini Canlandıran Mehmet Usta, Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ekmek Teknesi dizisinde Ölü karakterini canlandırdığı ortaya çıkan Mehmet Usta, sosyal medyada gündem oldu.

ÖLÜ KARAKTERİ TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Bir döneme damga vuran Ekmek Teknesi dizisindeki Ölü karakteri birçok diziseverlein hafızasına kazınmıştı. Dizinin sosyal medyada gündeme tekrardan gelmesinin ardından Mehmet Usta'nın canlandırdığı ölü karakteri sosyal medyanın gündemine oturdu.

"HALA İNANAMIYORUM"

Bir sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili, "Bu karakteri Mehmet Usta'nın canlandırdığına hala inanamıyorum şaşırdım gerçekten. Hiç benzetemedim." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Adam o kadar farklı bir karakteri canlandırmış ki o karakterin Mehmet Usta olduğunu yeni öğrendim." yorumunu yaptı.

MEHMET USTA KİMDİR?

Mehmet Usta, 20 Şubat 1979 Düzce doğumlu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Aslen Trabzonlu. "Ölü" rolünü oynayan Mehmet Usta birçok film ve dizide rol aldı. Oyuncu en son 'Bana Bir Soygun Yaz' adlı sinema filminde oynadı.

Mehmet Usta, şimdilerde Gösteri Sanatları Akademisi Zeytinburnu Belediyesi Kültür Merkezi'nde, sinema ve yönetmenlik eğitimi veriyor.