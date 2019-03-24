Ekmek Teknesi'nin Heredot Cevdet'inden Samimi İtiraf: Bir İlahiyle Hayatım Değişti

'Heredot Cevdet' tiplemesiyle Türk televizyon tarihinde fenomen olan ve 'Ekmek Teknesi'nde özlenen mahalle hayatının, çok naif duyguların anlatıcısı Hasan Kaçan, Posta'ya verdiği özel röportajda hayatıyla ilgili ilginç anıları anlattı. Kaçan, Bir gün bir ilahiyle hayatının değiştiğini söyledi.

İşte Hasan Kaçan'ın verdiği röportajdan bazı önemli satır başları;

SİZ NELER DİNLİYORDUNUZ O SIRALAR?

Joan Baez'ler, Bob Dylan'lar… Neticede Anadolu çocuğuyuz, bir yandan da Cem Karaca'lar, Erkin Koray'lar, Barış Manço'lar… Böyle karışık bir kültürün yoğurduğu bir delikanlı ama hayatında ilk defa bir ilahi dinliyor ve o ana kadar hiç bilmediği o şey onun hayatını başka bir yöne eviriyor…"

GİTMEK İSTEDİĞİNİZ YERİ TAM OLARAK BİLİYOR MUYDUNUZ?

Gidilecek bir yer olduğunu içten içe biliyor, hissediyorsunuz. Belli bir olgunluktan sonra o yolun aslında insanı iyiye, güzele götürecek yol olduğunu görüyorsunuz. Düşünün biz o gencecik yaşlarımızda yüzü bilinmeyen ama isimleri pop star gibi, Türkiye'nin en meşhur insanlarıydık. 'Gırgır' dönemi öyle bir dönemdi. Çok genç yaşta şöhret ve para sahibi olmuş, çoğumuz da gariban ailelerin çocuklarıydık. O noktada şöhret mi, para mı, bulunduğunuz yer mi, yoksa bütün bunların dışında yürünmesi gereken bir yol mu var? Onun seçimini yapma noktasına geliyorsunuz. Kutuplaşma denilen şey de öyle doğuyor. Aslında samimi olan herkesin ulaşmak istediği şey iyilik, güzellik ve doğruluk.

Kardeşi Metin Kaçan'la ilgili de samimi açıklamalarda bulunan usta sanatçı şunları söyledi;

BUNUNLA İLGİLİ HATIRLADIĞINIZ EN İLGİNÇ ANI NE?

"OĞLUM NE YAPIYORSUNUZ?"

Çok şey var ama ilk aklıma gelen bir gece saat 03.00 suları… Ben arkadaşlarımla Galatasaray Lisesi'nin önündeyim. Tünel taraf ından bir kalabalık geliyor. Metin Kaçan önde, arkasında rahmetli Atilla Özdemiroğlu, onun arkasında Müjde Ar, Aysel Gürel, tanınmış yazarlar, şairler… Böyle bir ekip düşünebiliyor musunuz? Hepsi tek sıra olmuş, Metin önde "Düüüt" diye bağırıyor. Onlar da arkasından "Çuf çuf" diye geliyor. Böyle bir manzaraya sadece magazin olarak baksanız bile bunun değerini düşünebiliyor musunuz? Sür manşet olurdu bütün gazetelerde. "Oğlum ne yapıyorsun?" dedim Metin'e. "Abi vagon çekiyorum" dedi (Gülüyor). Bu Allah vergisi bir şeydir. Metin böyle bir adamdı.

KADERE VE AHİRETE İNANIYOR MUSUNUZ?

İnanmasam zaten iman etmemiş olurum. Beni büyük sakata getirirsin (Gülüyor).

ORADA METİN KAÇAN'LA KARŞILAŞSANIZ NE SÖYLERDİNİZ?

"Ne yapıyorsun lan?" derdim. "Manyak mısın? Niye attın kendini?" diye kızar, şakacıktan biraz döverdim keratayı.