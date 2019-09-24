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Ekmek teknesini canını hiçe sayarak taşıdı

Sivas'ta bir vatandaş maç sonrası köfte arabasını, hareket halindeki otomobilin bagajına oturarak taşıdı.

24.09.2019 11:33Ekmek teknesini canını hiçe sayarak taşıdı
Sivas'ta bir vatandaş maç sonrası köfte arabasını, hareket halindeki otomobilin bagajına oturarak taşıdı.

Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, evinde Trabzonspor ile karşılaştı. Karşılaşmada köfte satan bir vatandaş ise maç sonrası ekmek teknesini canını hiçe sayarak taşıması dikkat çekti. Otomobilin bagajına oturan vatandaş, köfte arabasını elleri ile tutarak taşıdı. Sivas-Erzincan kara yolunda akan trafikte otomobilin arkasında giden köfte arabasını gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - SİVAS

Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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