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Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını karşılamak için fırın ve marketlere akın etti. Vatandaşlar ekmek ve ihtiyaç giderme kuyruğu oluştururken, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı.

11.04.2020 00:28 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:00

İçişleri Bakanlığı'nın 31 şehirde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından, sokaklara dökülen vatandaşlar, fırın ve açık market arama telaşına düştü. Adeta panik havasında fırın ve marketlere koşan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı.

EKMEK ALMAK İÇİN FIRINLARA AKIN ETTİLER

Kapalı olan fırınları açtıran vatandaşlar ekmek kapabilmek için kuyruğa girdi. Fırınlarda kalan ekmekler kısa sürede tükenirken, Alaşehirli vatandaşlar marketler önünde de kuyruklar oluşturarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağını öğrenir öğrenmez fırınlara ekmek aramaya geldiklerini belirtti.

SOSYAL MESAFE KURALI UNUTULDU

Vatandaşlar ekmek ve ihtiyaç giderme kuyruğu oluştururken, sosyal mesafe unutuldu. Alaşehir Belediye hoparlöründen yayın yapılarak, fırınların açık olduğu, araçlarla mahallelere dağıtılacağı duyuruldu.

Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

Kaynak: İHA

Etiketler: Yaşam, Güncel

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