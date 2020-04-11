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Ekmek ve gıda alma telaşı sosyal mesafeyi unutturdu

Ekmek ve gıda alma telaşı sosyal mesafeyi unutturdu İçişleri Bakanlığının 31 şehirde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından, sokaklara dökülen vatandaşlar, fırın ve açık market arama telaşına düştü.

11.04.2020 01:24 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:25
Ekmek ve gıda alma telaşı sosyal mesafeyi unutturdu
MANİSA - İçişleri Bakanlığının 31 şehirde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından, sokaklara dökülen vatandaşlar, fırın ve açık market arama telaşına düştü. Adeta panik havasında fırın ve marketlere koşan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı.
Kapalı olan fırınları açtıran vatandaşlar ekmek kapabilmek için kuyruğa girdi. Fırınlarda kalan ekmekler kısa sürede tükenirken, Alaşehirli vatandaşlar marketler önünde de kuyruklar oluşturarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağını öğrenir öğrenmez fırınlara ekmek aramaya geldiklerini belirtti.
Vatandaşlar ekmek ve ihtiyaç giderme kuyruğu oluştururken, sosyal mesafe unutuldu. Alaşehir belediye hoparlöründen yayın yapılarak, fırınların açık olduğu, araçlarla mahallelere dağıtılacağı duyuruldu. Ekmek ve gıda alma telaşı sosyal mesafeyi unutturdu

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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