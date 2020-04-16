Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Ekmek yapmak artık onun işi

Korona virüs (COVİD-19) salgınını durdurabilmek için yapılan 'Evde kalın' çağrısına uyarak evinden çıkmayan emekli öğretmen Hikmet Sezer, yaptığı birbirinden güzel ekmeklerin inceliklerini anlattı.

16.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:30
Ekmek yapmak artık onun işi
Korona virüs (COVİD-19) salgınını durdurabilmek için yapılan 'Evde kalın' çağrısına uyarak evinden çıkmayan emekli öğretmen Hikmet Sezer, yaptığı birbirinden güzel ekmeklerin inceliklerini anlattı.

Erkeklerin de evde ekmek yapacağını göstermek isteyen emekli öğretmen Hikmet Sezer; kolları sıvayarak mutfakta çalışmaya başladı. Yaptığı ekmeklerin hem sağlıklı ve ekonomik, hem de çok lezzetli olduğunu anlatan Sezer, "Bir erkek olarak evimin mutfağında ekmek yapmaya merakım sardı. Sofraların en sevilen lezzeti ekmek; son dönemlerde fırından almak yerine, evde ekmek yapmak bir besin haline geldi. Her yemeğin yanına yakışan, birçok kişinin onsuz karnım doymaz dediği el emeği ile evde yaptığım ekmek, ev hanımım tarafından rağbet gördü ve beğenildi. Korona virüs salgını nedeniyle evdeyiz. Evde hanımlar ekmek yaparken, biz erkekleri de merak sardı. Ben de evde birbirinden güzel ve lezzetli ekmek yaparak bu tecrübeyi yaşadım. Bundan sonra evimde ekmekleri ben yapacağım. Benim yaptığım ekmekler güzel ve lezzetli oluyor. Allah sonumuzu hayır eylesin. İnşallah bu salgın hastalık bir an önce son bulur" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Yaşam
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yaşam Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı Haberler
Nöbetten çıkan doktora sapık şoku: Apartmanda cinsel saldırıya uğradı
Haberler ›› Yaşam ››Ekmek yapmak artık onun işi - Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

13:44: Korona virüse aldırmadan bir arada kumar oynayan şahıslar yakayı ele verdi - Haberler 13:38: Sındırgı'da trafik kazası 3 yaralı - Haberler 13:37: Koronayı yenen sağlık çalışanları yine vatandaşlar için hizmete koştu - Haberler 13:35: Belarus ligi: Futbol meraklıları maçların hâlâ oynandığı Belarus'a yöneldi, 10 ülkeyle yayın... - Haberler 13:34: İspanya'da korona virüsten 1 günde 551 can kaybı - Haberler 13:29: Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı - Haberler 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var 11:12: Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti