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Ekmekçilerin gülümseten "ekmekçi geldi" anonsları

Ekmekçilerin gülümseten "ekmekçi geldi" anonsları Susmak bilmedi, mahalleyi ayağa kaldırdı Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından ekmek dağıtımı 31 ilde sorunsuz şekilde devam ediyor.

12.04.2020 16:03 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:05
Ekmekçilerin gülümseten "ekmekçi geldi" anonsları
Susmak bilmedi, mahalleyi ayağa kaldırdı
ANTALYA - Sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından ekmek dağıtımı 31 ilde sorunsuz şekilde devam ediyor. Megafondan "ekmekçi geldi" anonsunu duyan mahalle sakinleri hem nostalji yaşıyor hem de ekmekçilerin bağırmalarına gülmekten kendini alamıyor.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından vatandaşların sıkıntı yaşamaması için çalışmalar yoğunlaştırdı. Bu kapsamda, yasak kapsamı dışındaki fırın işletmeleri ekmek üretimine devam ederken fırın çalışanları ile Vefa Sosyal Destek Grupları, ekmek ihtiyacı olan vatandaşların evlerine dağıtım yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yasak kapsamındaki illerde ekmek dağıtımının, vali ve kaymakamlar tarafından yapılan planlama doğrultusunda başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla başlatıldığı, dağıtımın sorunsuz şekilde ilerlediği belirtildi.
"Ekmek lazım mı dayı?"
Diğer tüm illerde olduğu gibi Antalya 'da da vatandaşlar eski günlerde olduğu gibi mahallelerde megafonla gezen araçları görünce nostalji yaşıyor. Diğer yandan Antalya'nın Kaş ilçesinde bir fırınına ait kendi aracıyla ekmek dağıtımına çıkan ekmekçinin anonsları mahalleliyi gülme krizine soktu. Ekmekçi geldi diye olağan sesiyle bağıran ekmekçi adeta bütün mahalleyi ayağa kaldırdı. Ekmekçi yanından geçtiği bir vatandaşa da megafonla ekmek lazım mı dayı" diye yüksek sesle anons yaptı. Ekmekçilerin gülümseten ’ekmekçi geldi’ anonsları

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Antalya, Genel
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