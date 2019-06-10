Ekmekçilik için "Enzim Projesi" sektörle paylaşılacak

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü yöneticiliğinde yürütülen "Unlu Mamuller Sektörüne Yönelik Endüstriyel Enzime Ait Ekonomik Üretim Sistemlerinin Geliştirilmesi/İyileştirilmesi (UN-EN)" projesi Bilgilendirme Toplantısı Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Konferans Salonunda 17 Haziran 2019 tarihinde saat 14:00'de gerçekleştirilecek. Toplantıda ilgili proje un üreticileri, unlu mamul üreticileri, ilgili meslek odaları, enzim yatırımcıları ve bilimsel çevreler ile paylaşılacak.

UN-EN Proje Yöneticisi ve Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gaye Öngen Özgen, "Projenin amacı, ekmekçilik sektöründe kullanılmak üzere Yerli ve Milli hedefine uygun olarak ülkemiz mikrobiyal kaynaklarından gıda işlem yardımcı maddesi olarak ksilanaz enzimi üretilmesi ve ticari forma getirilmesidir.TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Küf Koleksiyonunda bulunan yerli fungal kaynaktan ve aynı kaynağın genetik mühendisliği yöntemleri ile hazırlanan fungal rekombinantı kullanılarak ekmekçilik sektörüne uygun ksilanaz enziminin endüstriyel üretimi için proses geliştirilmiştir.UN-EN ksilanazı, piyasada mevcut ksilanaz enzimlerine nazaran ekmek kalite özelliklerinde daha iyi sonuç vermiştir. Üretim teknolojisi açısından da ticari rekabet gücüne sahiptir.Ekmekçilik kullanımına uygun ksilanaz özelinde gerçekleştirilmiş bu projenin bilgi birikimi unlu mamullerin üretiminde kullanılan diğer endüstriyel enzimler için de yaygınlaştırılabilecektir. Proje çıktılarının yatırımcı çevreler ile buluşması Türkiye'nin bu alandaki yurtdışı bağımlılığının azaltılması yönündeki faaliyetlerine önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

TÜBİTAK 1003 Öncelikli alanlar kapsamında desteklenen "Unlu Mamuller Sektörüne Yönelik Endüstriyel Enzime Ait Ekonomik Üretim Sistemlerinin Geliştirilmesi/İyileştirilmesi(UN-EN)" projesi Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü yöneticiliğinde, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü ve Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü ortaklığı ile gerçekleştirildi.

Kaynak: Bültenler