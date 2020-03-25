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Ekmekler Artık Ambalajlı Satılacak

Koronavirüs salgınının daha da yayılmasını önlemek amacıyla fırınlara da düzenleme getirildi. Bundan böyle fırınlar ekmekleri ambalajlı satmak zorunda.

25.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:34
Ekmekler Artık Ambalajlı Satılacak
Koronavirüs salgınının daha da yayılmasını önlemek amacıyla fırınlara da düzenleme getirildi. Bundan böyle fırınlar ekmekleri ambalajlı satmak zorunda.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye 'de de can almaya devam ediyor. Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında, fırınlara ekmekleri ambalajlayarak satmaları şartı getirildi. Ekmekler artık kağıt veya plastik ambalajla satılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı genelgede koronavirüs salgınının devam ettiği süre içerisinde bazı tüketicilerin belirlenen hijyen kurallarına uymamasının halk sağlığı açısından risk oluşturabileceği değerlendirildiği belirtilerek, "Piyasaya arz edilen, ekmek ve ekmek çeşitleri ve diğer ekmek çeşitleri belirtilen 3 çeşitte satılabilecektir. Hazır ambalajlı olarak, ambalaj malzemesi içerisinde, ekmek ve ekmek çeşitleri gıda ile temasa uygun kağıt esaslı veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunulabilecektir. Ambalaj malzemelerinin ağız kısmının, ürünün rutubetinin bırakabilmesi amacıyla açık bırakılmasında sakınca bulunmamaktadır. Ambalaj malzemesine konulmamış ürünler, sadece, bulaşmayı ve tüketicinin ulaşmasını engelleyecek şekilde hijyen tedbirlerinin alınmış olduğu dolap ve tezgahlarda bulundurulabilecek ve tüketici talebi üzerine işletme görevlileri tarafından uygun bir ambalaj malzemesine konularak tüketiciye arz edilebilecektir. Ayrıca pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlar da ambalajlı veya ambalajsız olan ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışı yapılmayacaktır." açıklaması yapıldı.

Ekmek, en çok tüketilen gıdalar arasında ve alınırken genellikle ellendiğinden, bakarak seçme tercih edilmediğinden hastalık bulaşma riski oldukça yüksek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın böyle bir karar alması güzel, umarız marketlere gönderilen ekmekleri de raflara dizilirken ambalajlı şekilde görürüz.
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Kaynak: Tamindir

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Teknoloji

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